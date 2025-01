Ilrestodelcarlino.it - L’Autodromo riparte dalla F1, piloti della Racing Bulls in pista per 2 giorni di test mondiali

Imola, 19 gennaio 2025 – La stagione delsi aprirà, anche quest’anno, con la. Il team di Formula 1, che nel 2024 oltre aidi gennaio ha organizzato in Autodromo pure una giornata di festa da dedicare ai propri dipendenti e ai loro amici e familiari lo scorso luglio, sarà a Imola martedì, mercoledì e giovedìprossima settimana. Scenderanno inufficiali Yuki Tsunoda e Isack Hadjar, al lavoro in vista del Mondiale 2025. Nel rispetto del regolamento, saranno entrambi al volante di una monoposto di qualche anno fa. È dal 2021 che la scuderia faentina, al tempo AlphaTauri, sceglie Imola per i propridi inizio anno, dopo che già a giugno 2020 aveva percorso per la prima volta i tornanti del Santerno, riaprendo di fatto le porte del circuito al ritornoFormula 1 dopo 14 anni di assenza.