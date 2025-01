Quotidiano.net - Poliziotti aggrediti dal branco a Roma: salgono a 9 gli arresti. Espulso il pusher che ha innescato la violenza

, 18 gennaio 2025 -a nove i provvedimenti emessi per l'aggressione ai, accerchiati da 20 persone 'armate' di spray urticante durante un’operazione antidroga al Quarticciolo di. Altre due persone sono finite in manette, un 19enne e 21enne tunisino, sorpresi mentre spacciavano crack e cocaina.il 25enne tunisino che era fuggito all'arresto, facendo scattare la sommossa nel quartiere. Si tratta delche il gruppo di nordafricani aveva cercato di difendere nebulizzando spray urticante contro gli agenti che stavano per arrestarlo. Sono invece sei gli immigrati irregolari accompagnati al Cpr in attesa di essere rimpatriati. L’aggressione Circondati da venti persone, 'armate' di spray urticante, arrivate per dare manforte a unche tentava di sfuggire all'arresto.