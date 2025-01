Thesocialpost.it - Caso Orlandi, la testimonianza inedita dell’amico: “Prima di scomparire mi disse addio”

Dopo oltre quarant’anni dalla scomparsa di Emanuela, emerge una nuovache potrebbe riscrivere alcuni dettagli della vicenda. Pierluigi Magnesio, amico d’infanzia della ragazza e suo coetaneo, ha rivelato un dettaglio mai emerso: pochi giornidi sparire, Emanuela lo salutò con un sorprendente “”, come se fosse consapevole di un imminente allontanamento.Magnesio, oggi 57enne, è stato convocato dalla commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela e Mirella Gregori, avvenuta nel 1983. Figlio di un capo tecnico del Vaticano, l’uomo ha raccontato di aver frequentato laall’interno della parrocchia di Sant’Anna e di aver nutrito per lei un sentimento molto forte. La sua dichiarazione è stata rilasciata durante un’intervista su YouTube con il giornalista Igor Patruno, in cui ha descritto la sua relazione con Emanuela e l’ultimo incontro avuto con lei.