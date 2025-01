Leggi su Sportface.it

Ilcambia sede. Il torneo del PGA, che si sarebbe dovuto disputare a Losdal 13 al 16 febbraio prossimo, si giocherà su un altro green a causa degli incendi che hanno devastato la città della California negli scorsi giorni. Lo ha confermato il massimo circuito nella giornata di ieri. Il montepremi del torneo è di 20 milioni di dollari. La sede non sarà dunque il Riviera Country Club a Pacific Palisades. Il PGA, che sta individuando i modi in cui il torneo può supportare la comunità di Los, non ha menzionato potenziali location sostitutive o anche se l’evento rimarrà in California. Fondato nel 1926, il Riviera Country Club è da tempo la sede dele dovrebbe ospitare le gare dimaschili e femminili alle Olimpiadi di Losdel 2028.