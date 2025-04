Carlos Augusto in modalità infermabile Arma in più per l’Inter

Carlos Augusto è uno dei calciatori dell’Inter che meglio si stanno disimpegnando nel 2025. Il rendimento del brasiliano lo rende un valore aggiunto per entrambe le fasi di gioco.CRESCITA COSTANTE – Carlos Augusto è un giocatore sempre più centrale nell’Inter di Simone Inzaghi. Grazie alla sua inclinazione al sacrificio e al lavoro quotidiano, il calciatore brasiliano ha dimostrato di potersi ritagliare uno spazio molto importante nella squadra allenata dal piacentino. Come sottolineato da Inzaghi al termine di Inter-Cagliari, l’ex Monza è infatti un “calciatore straordinario” che svolge un lavoro significativo in entrambe le fasi di gioco grazie alla sua grande duttilità.Carlos Augusto, il futuro all’Inter è estremamente chiaroLA PRESTAZIONE – Nel match contro il Cagliari, Carlos Augusto è spiccato per l’attenzione in fase difensiva e la partecipazione al gioco della squadra. Inter-news.it - Carlos Augusto in modalità infermabile. Arma in più per l’Inter! Leggi su Inter-news.it è uno dei calciatori delche meglio si stanno disimpegnando nel 2025. Il rendimento del brasiliano lo rende un valore aggiunto per entrambe le fasi di gioco.CRESCITA COSTANTE –è un giocatore sempre più centrale neldi Simone Inzaghi. Grazie alla sua inclinazione al sacrificio e al lavoro quotidiano, il calciatore brasiliano ha dimostrato di potersi ritagliare uno spazio molto importante nella squadra allenata dal piacentino. Come sottolineato da Inzaghi al termine di Inter-Cagliari, l’ex Monza è infatti un “calciatore straordinario” che svolge un lavoro significativo in entrambe le fasi di gioco grazie alla sua grande duttilità., il futuro alè estremamente chiaroLA PRESTAZIONE – Nel match contro il Cagliari,è spiccato per l’attenzione in fase difensiva e la partecipazione al gioco della squadra.

