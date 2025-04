Lite finisce nel sangue giovane accoltellato e ricoverato indagano i carabinieri

giovane è stato accoltellato sabato sera durante una Lite avvenuta in piazza ad Adrano. La vittima, ferita tra il torace e la spalla, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla, dove è stata medicata e ricoverata. Lo riporta il portale web VideoStar. I carabinieri. Cataniatoday.it - Lite finisce nel sangue, giovane accoltellato e ricoverato: indagano i carabinieri Leggi su Cataniatoday.it Unè statosabato sera durante unaavvenuta in piazza ad Adrano. La vittima, ferita tra il torace e la spalla, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla, dove è stata medicata e ricoverata. Lo riporta il portale web VideoStar. I

