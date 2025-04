Mercato Inter contatti tra Marotta e Benatia per Luis Henrique Il Bayern si defila ma occhio all’inserimento di un’altra italiana

Mercato Inter, contatti tra Marotta e Benatia per Luis Henrique! Il Bayern Monaco si defila ma occhio all'inserimento di un'altra italiana: il puntoI dirigenti del Mercato Inter restano stabilmente in corsa per l'acquisto di Luis Henrique. Nonostante le ultime apparizioni opache con la maglia dell'Olympique Marsiglia, i nerazzurri insistono nella volontà di puntare sull'esterno brasiliano per la prossima stagione. Stando a quanto riferito da L'Equipe, lo stesso Beppe Marotta è in trattativa diretta con Mehdi Benatia, direttore sportivo del club francese. Per quanto riguarda le altre squadre Interessate al calciatori, si registra l'inserimento di un altro club italiano (ma non viene specificato il nome del club in questione). Newcastle e Nottingham Forest stanno invece trattando con l'entourage del calciatore.

