Terremoto in Italia, due scosse in un minuto: paura tra i residenti

Duedinell’arco di unhanno fatto tremare la terrana nella mattinata di oggi, lunedì 14 aprile 2025. I sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) hanno registrato gli eventi tellurici poco dopo le ore 10, a brevissima distanza l’uno dall’altro.Tantama nessun dannoMoltidella zona, soprattutto nei piccoli centri dell’alto Canavese, hanno avvertito chiaramente il sisma, in particolare la seconda scossa, e si sono riversati in strada. Tuttavia, non si registrano danni a persone o cose, né richieste di soccorso. Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando la situazione, mantenendo l’attenzione alta.sismografoLa prima scossa, di magnitudo 2.0, ha avuto epicentro a sud-est di Sparone, nel cuore della Valle Orco nel Canavese, con ipocentro a una profondità di dieci chilometri.