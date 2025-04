Lettera43.it - La procura di Roma apre un’indagine sulle lauree della ministra Marina Calderone

Ladiha aperto un fascicolo di indagine modello 45 — cioè senza ipotesi di reato né indagati — sul percorso accademicodel Lavoro. Il procedimento è un atto dovuto che nasce da un esposto presentato da Saverio Regasto, professore ordinario di diritto pubblico comparato all’Università di Brescia. Il docente chiede di verificare eventuali irregolarità nelle dueconseguite dapresso l’università privatana Link Campus University: una triennale in Economia nel 2012 e una magistrale in Gestione aziendale nel 2016. L’esposto, corredato da articoli di stampa, solleva dubbi su modalità e tempistiche delle: esami svolti di domenica, punteggi massimi in entrambi i titoli, e costi contenuti. Inoltre, nel periodo in questione, il maritosedeva nel consiglio di amzione dell’ateneo.