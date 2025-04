Il campione MotoGP 2025 fermato da un pneumotorace e fratture costali

campione in carica della MotoGP. Il pilota spagnolo, appena rientrato in gara dopo due interventi subiti a febbraio, ha dovuto fare nuovamente i conti con un infortunio. Durante la quarta tappa del Mondiale 2025, disputata sul circuito di Lusail, Martin è caduto rovinosamente nella seconda metà della corsa, con conseguenze tutt'altro che leggere.Dopo la caduta, avvenuta a causa di una scivolata su un cordolo, Martin è stato soccorso immediatamente dal personale medico del circuito e trasportato alla clinica mobile, lamentando forti dolori al torace. È rimasto sempre cosciente, ma la situazione ha richiesto ulteriori accertamenti presso il Hamad General Hospital di Lusail.In seguito agli esami strumentali, i medici hanno diagnosticato una contusione costale al lato destro e la presenza di pneumotorace, ovvero un accumulo di aria tra polmone e parete toracica che compromette la respirazione.

