Allerta meteo gialla in Emilia Romagna fiumi e coste quali sono le zone più a rischio

meteo, è arrivato il maltempo nelle giornate che precedono il weekend di Pasqua. Quello che spaventa, però, è il persistere di dei fenomeni, soprattutto lungo il crinale appenninico: per questo Arpa Emilia Romagna ha emesso un’Allerta meteo gialla per tutta la giornata di martedì 15 aprile. fiumi sotto osservazione Il pericolo è, dunque, che le piogge che stanno scendendo da domenica su un terreno, quindi, già saturo, finisca nei torrenti e nei fiumi che scendono dall’Appennino causando piene dei corsi maggiori. Attenzione anche alle frane, soprattutto nel territori montani. Le previsioni meteo "Per la giornata di martedì 15 aprile non sono previsti fenomeni meteorologici significativi ai fini dell’Allertamento. Ilrestodelcarlino.it - Allerta meteo gialla in Emilia Romagna: fiumi e coste, quali sono le zone più a rischio Leggi su Ilrestodelcarlino.it Bologna, 14 aprile 2025 – Fitta e insistente ma senza picchi di accumulo preoccupanti: come annunciato dalle previsioni, è arrivato il maltempo nelle giornate che precedono il weekend di Pasqua. Quello che spaventa, però, è il persistere di dei fenomeni, soprattutto lungo il crinale appenninico: per questo Arpaha emesso un’per tutta la giornata di martedì 15 aprile.sotto osservazione Il pericolo è, dunque, che le piogge che stanno scendendo da domenica su un terreno, quindi, già saturo, finisca nei torrenti e neiche scendono dall’Appennino causando piene dei corsi maggiori. Attenzione anche alle frane, soprattutto nel territori montani. Le previsioni"Per la giornata di martedì 15 aprile nonprevisti fenomenirologici significativi ai fini dell’mento.

