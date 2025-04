Cross-IX si espande con il servizio outbound da AMS-IX verso Netnod IX a Stoccolma e MIX a Milano.

Leggi su Ildenaro.it

-IX, ilche consente alle reti di effettuare peering tra i principali hub europei utilizzando una sola connessione, compie un importante passo avanti. Da oggi, è infatti disponibile anche in modalitàda AMS-IX, uno dei più grandi Internet Exchange al mondo,l’IXe il MIX a(il principale Internet Exchange Point in Italia e tra i primi in Europa per traffico).I membri e i clienti di AMS-IX ad Amsterdam possono ora estendere la propria coperturai Paesi Nordici o l’Italia connettendosi direttamente aIX o a MIX e scambiando traffico con centinaia di reti unica tramite una sola connessione.-IX offre una soluzione semplice per raggiungere i principali hub di connettività europei attrauna singola VLAN, senza necessità di hardware aggiuntivo o accordi per il trasporto.