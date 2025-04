Avengers Doomsday Ciclope e Magneto insieme sul set La Marvel ci sta prendendo in giro

Leggi su Cinefilos.it

sul set. Laci stain?Negli ultimi giorni, alcune foto presumibilmente scattate sul set disono diventate virali su piattaforme come X e Instagram. La prima mostra quella che sembra essere una conversazione tra James Marsden e Benedict Wong tra una ripresa e l’altra, mentre la seconda (che potete vedere a questo link) mostra Marsden nei panni diaccanto a, interpretato da Sir Ian McKellen.Sebbene Wong non sia stato annunciato ufficialmente per il film del 2026, Marsden e McKellen sì, quindi non è che le star degli X-Men che condividono di nuovo lo schermo siano una grande sorpresa o uno spoiler. Tuttavia, c’è qualcosa di strano in entrambe le immagini.Innanzitutto, sono apparse senza una fonte facilmente identificabile e come immagini singole; dobbiamo forse credere che chi le ha scattate abbia scattato una foto e basta? D’altra parte, se queste foto fossero state scattate ai Pinewood Studios, ad esempio, un dipendente – che rischia di perdere il lavoro se viene identificato – avrebbe potuto facilmente essere ritenuto responsabile (pensando di essere un problema più grave di quanto non lo sia in realtà) prima di condividere le foto con qualcuno che non si è fatto scrupoli a pubblicarle sui social media.