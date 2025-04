Allerta gialla per piene dei fiumi

Allerta gialla per piene dei fiumi interessa anche la montagna e la collina bolognese nella giornata di domani, 15 aprile. "Dalla seconda parte della giornata odierna si prevedono precipitazioni di moderata intensità sui crinali.

