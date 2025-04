La centrale telefonica di Aranova diventa Green.

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 14 aprile 2025 – Un impianto fotovoltaico da 12 kW, batterie agli ioni di litio da 2.000 Ah (ampere per ora) e una stazione intelligente per la gestione dell’energia: FiberCop ha trasformato ladiin un modello di sostenibilità e innovazione tecnologica e apre le porte al sito in provincia di Roma in occasione dell’edizione 2025 delEnergy Day, l’evento nazionale dedicato alle energie rinnovabili e alla transizione ecologica, in programma il 12 aprile.Il progetto portato avanti da FiberCop, gestore dell’infrastruttura di rete digitale in Italia, è in fase di sperimentazione e dimostra come sia possibile integrare soluzioniall’interno delle infrastrutture di telecomunicazione, ottimizzando l’uso dell’energia e riducendo il ricorso alla rete elettrica tradizionale.