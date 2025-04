Con la strage di Sumy Putin umilia strategia Trump

Trump, Steve Witkoff, Putin ha umiliato il presidente americano consumando l'ennesima strage di civili nella città di Sumy, vicino al confine con la Russia. Con ciò confermando l'approccio dilettantesco dell'amministrazione americana alla vicenda ucraina. Confermando anche l'indisponibilità della Russia a sedere al tavolo negoziale senza prima vedersi riconosciute le conquiste fin qui realizzate. L'Unione europea non può sottrarsi dal rinnovare e rafforzare il sostegno all'Ucraina

