Roma indizio importante sul prossimo allenatore lo porta Soulé

Roma ha trovato la sua strada: ora tocca a chi siederà in panchina non sbagliare piùRoma, indizio importante sul prossimo allenatore: lo porta Soulé (LaPresse) – serieanews.comA volte serve uno schiaffo in pieno volto per accorgersi di cosa si ha davanti. Altre volte basta un derby. Perché dentro a certe partite non c’è solo la solita adrenalina, i soliti sfottò o la solita tensione che ti tiene sveglio la notte prima.Dentro a certe partite c’è molto di più. Ci sono risposte. Magari non definitive, certo. Ma abbastanza chiare da far saltare all’occhio quello che prima si faceva finta di non vedere.Chi ha visto giocare Matías Soulé contro la Lazio lo avrà pensato almeno una volta: “Ma come ha fatto questo ragazzo a stare così tanto in panchina?”. Serieanews.com - Roma, indizio importante sul prossimo allenatore: lo porta Soulé Leggi su Serieanews.com A volte basta una partita per capire tutto. Laha trovato la sua strada: ora tocca a chi siederà in panchina non sbagliare piùsul: lo(LaPresse) – serieanews.comA volte serve uno schiaffo in pieno volto per accorgersi di cosa si ha davanti. Altre volte basta un derby. Perché dentro a certe partite non c’è solo la solita adrenalina, i soliti sfottò o la solita tensione che ti tiene sveglio la notte prima.Dentro a certe partite c’è molto di più. Ci sono risposte. Magari non definitive, certo. Ma abbastanza chiare da far saltare all’occhio quello che prima si faceva finta di non vedere.Chi ha visto giocare Matíascontro la Lazio lo avrà pensato almeno una volta: “Ma come ha fatto questo ragazzo a stare così tanto in panchina?”.

Ne parlano su altre fonti Nuovo tecnico della Roma, Ghisolfi dà un indizio. Roma, Claudio Ranieri spiazza tutti: "Gasperini non sarà il prossimo allenatore" | .it. Roma, Ranieri traccia l’identikit del successore: da Sarri ad Ancelotti jr, tutti i suoi possibili eredi. La squadra di Serie A che ha cercato Totti a gennaio: "Avrei dovuto vivere vicino a Cassano". Paredes, un indizio social svela il suo ritorno al Boca Juniors – FOTO. Repubblica: "Roma, in Coppa c’è il Milan ma con Dybala sarà divorzio".

Come scrive msn.com: Allegri alla Roma, la gaffe di Ranieri è un indizio? «Lo troverete all'Olimpico», poi si corregge. E nel totonomi spunta Iraola - L’annuncio del nuovo allenatore si avvicina. La lista è stata presentata e anche Ghisolfi ne ha parlato nel pre partita del derby: «Cerchiamo un allenatore che avrà ...

Lo riporta msn.com: Roma, l'Europa si allontana: il calendario non aiuta e quando il livello si alza... - Eliminata dal Milan in Coppa Italia, fuori dall'Europa League: i giallorossi non perdono da dicembre ma contro Juve e Lazio ...

Nota di asromalive.it: Firma stellare per Allegri, Serie A snobbata: ha già preso il volo - Il futuro di Massimiliano Allegri rappresenta un crocevia importante anche in ottica Roma. L’indizio non è affatto passato inosservato Tra i tanti temi che continuano a calamitare l’attenzione mediati ...