Papa Francesco riprende le udienze quotidiane: si avvicina il ritorno alla normalità

ha ripreso le. Come comunica la sala stampa della Santa Sede, Bergoglio lunedì mattina ha incontrato il cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi. La ripresa delleè un altro passo verso ilalle normali attività del Pontefice.Ilin Piazza San Pietro per la Domenica delle PalmeLa notizia arriva dopo che ieri, domenica, il Pontefice era apparso a sorpresa tra i fedeli in Piazza San Pietro in occasione della Domenica delle Palme. Non aveva i naselli per l’ossigeno e ha augurato ai presenti una “buona Settimana Santa“.