Thesocialpost.it - I dati economici che smentiscono (in parte) Donald Trump: l’America meglio del resto del mondo

descritta da, in realtà, non esiste: il Presidente ha ritratto l’aquila Usa come fosse un volatile spennacchiato, umiliato dal. Ma dietro questo racconto da comizio, c’è una realtà fatta di numeri robusti, pubblicati nell’ultimo Indice Gini sulla ricchezza e la crescita mondiali.che – almeno inil grido di allarme del presidente. Gli Stati Uniti non sono affatto un Paese in declino. Al contrario: crescono più velocemente deldel, hanno stipendi più alti e il loro dominio economico,alla mano, non è mai stato così netto. Eppure, c’è un ma: non non tutti ne beneficiano allo stesso modo. Perché se è vero cheè più ricca, questo non significa che quella ricchezza sia redistribuita in modo equo. Lì dove il Pil vola, la forbice sociale si allarga, e a terra restano milioni di lavoratori danneggiati dallo spostamento della produzione in altri Paesi, mentre la finanza e le big tech dettano legge.