Metropolitanmagazine.it - Brian May sale sul palco del Coachella per eseguire con Benson Boone “Bohemian Rhapsody”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Dopo anni di declino, la nuova edizione delsembra aver ritrovato, almeno in parte, lo smalto di un tempo. La prima serata del celebre festival musicale è stata ricca di momenti indimenticabili e sorprese; tra queste, una delle più degne di nota è stata sicuramente l’apparizione a sorpresa diMay. Il chitarrista dei Queen ha raggiunto sul, tra gli artisti in cartellone, e lo ha accompagnato in un’energica cover di.A introdurre al pianoforte il leggendario brano del 1975 è stato lo stesso cantante statunitense, che ha sfoggiato un look fortemente ispirato allo stile di Freddie Mercury. Poi, May è comparso tra le urla della folla in visibilio per proseguire l’esibizione, con tanto di coristi, luci ed effetti pirotecnici. Infine, l’inedita coppia ha eseguito la hit che ha reso famoso in tutto il mondo, Beautiful Things.