I fan di Harry Potter pensano che la fuga di notizie sul casting di Piton possa essere falsa

Harry Potter pensano che la recente fuga di notizie sul casting del Professor Piton della HBO potrebbe essere falsa. Secondo quanto riportato in precedenza, Paapa Essiedu dovrebbe interpretare Severus Piton nell'adattamento televisivo della HBO della popolarissima serie di libri di J.K. Rowling. Finora la HBO non ha annunciato ufficialmente alcun casting, ma sono trapelate notizie su chi è interessato e, in alcuni casi, su chi ha scelto per vari ruoli. Il personaggio più importante trapelato finora è senza dubbio il professor Piton. Detto questo, alcuni fan sono dubbiosi sulla fuga di notizie sul casting. Su Reddit, un post sottolinea astutamente che Essiedu ha firmato per All My Sons nel West End, uno spettacolo teatrale di prossima realizzazione. Che rapporto c'è con la serie televisiva HBO di Harry Potter? La serie televisiva HBO di Harry Potter dovrebbe iniziare le riprese quest'estate.

