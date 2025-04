Sarah morta a 8 anni per una sfida sui social l’arresto cardiaco dopo aver inalato il deodorante spray

anni, Sarah Raissa Pereira de Castro, è morta dopo aver partecipato a una sfida sui social che prevedeva l’inalazione di deodorante spray. Il dramma si è consumato a Ceilândia, in Brasile, dove la piccola è stata colta da un arresto cardiorespiratorio.Leggi anche: Messico, primo caso di aviaria in un essere umano: morta una bambina di 3 anni. “I piccoli rischiano di più”Trasportata d’urgenza all’ospedale regionale di Ceilândia, Sarah è stata rianimata circa un’ora dopo l’incidente. Tuttavia, non si sono registrati miglioramenti neurologici e i medici hanno successivamente confermato la morte cerebrale.Indagine aperta sulla dinamica della sfidaLa Polizia civile ha aperto un’inchiesta per accertare le circostanze del decesso. Gli investigatori vogliono chiarire come la bambina sia venuta a conoscenza della cosiddetta «sfida del deodorante», e stanno lavorando per identificare i responsabili della sua diffusione online. Thesocialpost.it - Sarah morta a 8 anni per una sfida sui social: l’arresto cardiaco dopo aver inalato il deodorante spray Leggi su Thesocialpost.it Una bambina di ottoRaissa Pereira de Castro, èpartecipato a unasuiche prevedeva l’inalazione di. Il dramma si è consumato a Ceilândia, in Brasile, dove la piccola è stata colta da un arresto cardiorespiratorio.Leggi anche: Messico, primo caso di aviaria in un essere umano:una bambina di 3. “I piccoli rischiano di più”Trasportata d’urgenza all’ospedale regionale di Ceilândia,è stata rianimata circa un’oral’incidente. Tuttavia, non si sono registrati miglioramenti neurologici e i medici hanno successivamente confermato la morte cerebrale.Indagine aperta sulla dinamica dellaLa Polizia civile ha aperto un’inchiesta per accertare le circostanze del decesso. Gli investigatori vogliono chiarire come la bambina sia venuta a conoscenza della cosiddetta «del», e stanno lavorando per identificare i responsabili della sua diffusione online.

