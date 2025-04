Otranto precipita aereo partono i soccorsi ma è un’esercitazione

Otranto, dove un velivolo con decine di persone a bordo è caduto in mare, nei pressi della zona dei laghi Alimini. La richiesta di aiuto è partita immediatamente e la risposta non si è fatta attendere: in pochi minuti sono stati mobilitati mezzi navali e aerei da diverse località pugliesi, mentre a terra veniva allestita un'intera rete di supporto medico e logistico.La situazione si è sviluppata con estrema rapidità. Le autorità hanno individuato l'ultimo segnale del mezzo in difficoltà e si sono concentrate su un'ampia zona al largo della costa, per delimitare l'area dell'ammaraggio e individuare naufraghi e dispersi. Sul posto sono intervenute le unità della Guardia Costiera di Otranto, Brindisi e Bari, affiancate anche da un gommone della Guardia di Finanza.

