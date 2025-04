Referendum Schlein Pd li sostiene felici di contribuire a sfida

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 apr. (askanews) – “Il Partito Democratico sosterrà i 5, è pronto a dare il suo contributo per agevolare la più ampia partecipazione al voto”. Lo ha detto la segretaria del PD Ellyal termine di un incontro di due ore con il segretario della Cgil Maurizio Landini al Nazareno. “Siamodia questa, di utilizzare tutte le nostre articolazioni territoriali per dare una mano a portare le persone a votare e a convincerle che c’è sempre un buon motivo per andare a partecipare”, ha aggiunto. “Questici danno l’occasione di farlo, di dire la nostra con un voto, di cambiare e migliorare concretamente la qualità della vita delle persone e questo invitiamo tutte e a tutti a fare”, ha sottolineato. L'articolo: Pd lidiproviene da Ildenaro.