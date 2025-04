Matera interrotta la fornitura di acqua per un guasto a una condotta scuole chiuse

Matera non c'è acqua. A seguito di un guasto su una condotta in contrada Trasano, nel comune lucano è stata interrotta l'erogazione di acqua. Mentre si procede alla riparazione e al ripristino della fornitura idrica, nella giornata di oggi sono state sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado. Come ha confermato il commissario straordinario, Raffaele Ruperto, "si sta procedendo a rimuovere la condotta in cemento danneggiata e, successivamente, si procederà alla sostituzione della stessa con un tubo in acciaio del diametro di 800 millimetri per una lunghezza di 12 metri". Tg24.sky.it - Matera, interrotta la fornitura di acqua per un guasto a una condotta: scuole chiuse Leggi su Tg24.sky.it non c'è. A seguito di unsu unain contrada Trasano, nel comune lucano è statal'erogazione di. Mentre si procede alla riparazione e al ripristino dellaidrica, nella giornata di oggi sono state sospese le attività didattiche di ogni ordine e grado. Come ha confermato il commissario straordinario, Raffaele Ruperto, "si sta procedendo a rimuovere lain cemento danneggiata e, successivamente, si procederà alla sostituzione della stessa con un tubo in acciaio del diametro di 800 millimetri per una lunghezza di 12 metri".

