Giornata Nazionale del Made in Italy l’Associazione Marchi Storici lancia la campagna nel segno dell’orgoglio

Giornata Nazionale del Made in Italy, l’Associazione Marchi Storici d’Italia lancia la seconda edizione della sua campagna testimonials, pensata per valorizzare, attraverso la voce di grandi imprenditori italiani, la storia e i valori dei Marchi Storici, promuovendo l’iscrizione al Registro Speciale dei Marchi Storici di interesse Nazionale istituito dal Mimit.La campagna, che quest’anno si intitola “Orgoglio d’Italia, Insieme”, racconta in dieci clip la storia e i valori di dieci aziende certificate Marchio Storico e affiliate all’Associazione. Bernabò Bocca, Roberto Cimberio, Giacomo Giannandrea, Andrea Giacomini, Mauro Gargioni, Tommaso Inghirami, Luca Rossi, Marco Spinosi, Elena Perrella e Cristina Ziliani sono i protagonisti della campagna che, puntata dopo puntata, restituisce un racconto corale dello sviluppo industriale ed economico del nostro Paese. Leggi su Ildenaro.it In occasione delladelind’Italiala seconda edizione della suatestimonials, pensata per valorizzare, attraverso la voce di grandi imprenditori italiani, la storia e i valori dei, promuovendo l’iscrizione al Registro Speciale deidi interesseistituito dal Mimit.La, che quest’anno si intitola “Orgoglio d’Italia, Insieme”, racconta in dieci clip la storia e i valori di dieci aziende certificateo Storico e affiliate al. Bernabò Bocca, Roberto Cimberio, Giacomo Giannandrea, Andrea Giacomini, Mauro Gargioni, Tommaso Inghirami, Luca Rossi, Marco Spinosi, Elena Perrella e Cristina Ziliani sono i protagonisti dellache, puntata dopo puntata, restituisce un racconto corale dello sviluppo industriale ed economico del nostro Paese.

