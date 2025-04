Spazionapoli.it - Duello Napoli-Inter, Caressa scatena la polemica: Serie A sotto attacco

Leggi su Spazionapoli.it

Fabiofa scoppiare unasulfra: nel mirino una scelta organizzativa dellaA.Ilfraè ancora apertissimo quando siamo davvero vicino al rush finale del campionato. Ilè chiamato a rispondere alla vittoria nerazzurra di sabato contro il Cagliari nella partita di questa sera contro l’Empoli al Maradona.La vittoria dell’mette sicuramente un po’ di pressione ai ragazzi di Conte, obbligati di fatto alla vittoria per non perdere ulteriore distacco dalla vetta, mantenendosi a -3 a sei giornate dalla fine.in campo 48 ore dopo l’polemizzaIn diretta a Sky Calcio Club, si è discusso di questoe di un fattorevalutato: ilscenderà in campo di fatto 48 ore dopo l’in questo, con due giorni in più di “pressione” nell’elaborazione mentale del risultato positivo nerazzurro.