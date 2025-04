Cinema, a Vicenza la cerimonia del Premio Carlo Mazzacurati.

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 14 apr. (askanews) – Si è conclusa con un messaggio inviato da Nanni Moretti e l’incontro con il pubblico dell’attore e regista Giuseppe Battiston, condotto dal criticotografico della Rivista deltografo, Federico Pontiggia, la serata di premiazioni alOdeon di, della seconda edizione del. Ideato e prodotto proprio dalOdeon (la salatografica dall’attività continuativa più longeva in Italia) e dalla Scuola di, in collaborazione con la Fondazione Ente dello Spettacolo, ildedicato amira a individuare attraverso un approccio innovativo, il Miglior Personaggio tra quelli dei film usciti nelle saletografiche nell’ultima stagione. Durante la serata finale, sono stati premiati come Migliori Personaggi dell’anno Jasmine e Rino, interpretati rispettivamente da Marilena Amato e Gennaro Scarica per il film “Vittoria”, diretto a quattro mani da Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman.