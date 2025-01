Scuolalink.it - Riapertura straordinaria GPS 2025: tante le richieste e molte disparità tra i precari

La discussione sulla possibiledelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) per ilsi fa sempre più intensa, alimentata dalledi numerosi docenti. La normativa attuale, che prevede l’aggiornamento biennale delle graduatorie e l’apertura di elenchi aggiuntivi negli anni intermedi, potrebbe essere rivista per far fronte alle problematiche emerse negli ultimi anni. Al centro del dibattito vi sono soprattutto i docenti “triennalisti”, che lamentano discriminazioni e difficoltà nell’accesso ai percorsi abilitanti. Perchè la richiesta diGPS? Le criticità sollevate riguardano in particolare le difficoltà incontrate dai docentinell’accesso ai percorsi abilitanti, la cui mancata conclusione li ha costretti a rimanere in seconda fascia.