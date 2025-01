Ilgiorno.it - Fugge e investe agente. Pusher davanti al gip

Comparirà oggial Gip a Varese per l’udienza di convalida il giovane albanese arrestato nei giorni scorsi alle Bustecche: è accusato di spaccio, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. L’albanese nel tentativo di fuggire ha investito undella Squadra Mobile. Il giovane non si è fermato all’alt intimatogli dai poliziotti per un controllo ma accelerando con l’auto per fuggire ha travolto un. È stato quindi bloccato e arrestato. Oggi saràal giudice per le indagini preliminari per l’udienza di convalida. Nel frattempo il poliziotto investito, che ha riportato diversi traumi al volto, è stato dimesso, nei suoi confronti la solidarietà della politica e dei cittadini. Ros.Fo.