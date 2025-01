Quotidiano.net - Fibra e rame, Europa a due velocità. Nuove reti: l’Italia riduce il gap

Da anni ormai l’Unione Europea ha puntato con decisione sulla transizione digitale in tutti i settori dell’economia, a vantaggio dell’efficienza, della produttività e della riduzione dell’impatto ambientale. Leintente inottica (FTTH- Fiber To The Home) sono al centro di questo processo, perché sono le uniche attualmente in grado di garantire ladi connessione di almeno 1 Gigabit al secondo. Per questo l’UE ha lanciato il piano Digital Compass per rendere disponibile, al 2030, la connettività Gigabit per tutti i cittadini europei. Di conseguenza, i vari Stati membri hanno lanciato una corsa alla realizzazione dell’infrastruttura FTTH per ottemperare agli obiettivi europei, con risultati finora alterni., che fino a pochi anni fa era in fondo alle classifiche europee, ha recuperato negli ultimi anni giovando in particolare dall’ingresso sul mercato di Open Fiber e ora ha quasi raggiunto (60%) la media europea (64%) di disponibilità diFTTH sul territorio.