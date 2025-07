Cub emendamento riduce a 5 anni richieste per errori salari

"Laddove un dipendente subordinato rivendichi il pagamento di quote di retribuzione per vari motivi non ottenute oggi può, in alcuni casi, rivendicarle dal 2007. Un emendamento del governo, presentato alla Commissione Lavoro della Camere, prevede che questo arco di tempo venga ridotto agli ultimi 5 anni di lavoro". Lo denuncia la Confederazione unitaria di base (Cub) che annuncia una mobilitazione nei prossimi giorni nei luoghi di lavoro e anche davanti a Montecitorio. Il sindacato parla di "arroganza, autoritarismo e cancellazione degli spazi di democrazia". Nello specifico contesta "che nelle conversione del Decreto Legge n. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cub, emendamento riduce a 5 anni richieste per errori salari

