Protezione Civile e Comune allerta 2 su emergenza calore | temperature in aumento ma anche rovesci

Dopo il bollettino trasmesso dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero della Salute con il quale, per oggi, giovedì 17 luglio, e per sabato 19 luglio sono previste temperature massime percepite di 33 e 35 gradi con condizioni meteorologiche che possono avere effetti negativi sulla salute. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: temperature - protezione - civile - comune

Weekend bollente in Campania: temperature oltre i 40 gradi e allerta della Protezione Civile - SarĂ un fine settimana rovente in Campania, in linea con il resto del Paese. Secondo le previsioni meteo, sole e alte temperature domineranno la scena, anche nelle aree montane, dove un leggero vento non sarĂ sufficiente a mitigare la calura.

Temperature record e umidità al 70% in Campania fino a sabato 5, sos della Protezione civile - Il Centro Funzionale della Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione del quadro meteo in atto, ha prorogato il vigente avviso di criticità per “Ondate di calore” fino alle 20 di sabato 5 luglio.

Allerta grandinate e fulmini su nove regioni, l’avviso della Protezione civile: calano le temperature, ma arrivano i temporali - Il caldo intenso degli ultimi giorni in Italia sta per lasciare il posto a un cambiamento significativo delle temperature.

#Avviso #meteo ? La Protezione Civile del Comune di Venezia informa che il Cfd della Regione del Veneto ha emesso un avviso di allerta per una fase di instabilitĂ a partire dalla serata di sabato 12 luglio, con rovesci e temporali sparsi. ? La fase di insta Vai su Facebook

PROTEZIONE CIVILE zona B ? ALLERTA METEO IDROGEOLOGICA GIALLA per temporali dalle h 03:00 alle h 16:59 di DOMANI 13/07/2025 Segui gli aggiornamenti Vai su X

Protezione civile Regione Puglia: allerta meteo per il 17 luglio 2025; Protezione Civile e Comune, allerta 2 su emergenza calore: temperature in aumento ma anche rovesci; Protezione civile comunale. Avviso rischio per forti raffiche di vento.

Ondate di calore, prosegue il piano di prevenzione dei rischi - In corso l''attività di prevenzione per persone sole e fragili: raggiunte in 600 dai servizi del comune, ma solo in tredici hanno scelto di essere ricontattate in caso di caldo anomalo. Da rainews.it

Protezione civile Comune Genova, domani ondata di calore - È prevista per domani, giovedì 20 giugno, una ondata di calore per la quale la Protezione civile del Comune di Genova ha diffuso un avviso di livello 1 (bollino giallo). ansa.it scrive