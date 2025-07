De Rossi in visita al Guidonia Montecelio | si lavora a una collaborazione con l’Ostiamare

Giornata speciale al centro dirigenziale del Guidonia Montecelio 1937 FC, dove oggi ha fatto visita Daniele De Rossi, ex bandiera della Roma, campione del mondo con l’Italia nel 2006 e attualmente presidente dell’ Ostiamare, club laziale militante in Serie D. L’incontro, avvenuto in un clima di grande cordialitĂ , è stato salutato con entusiasmo anche dalla societĂ rossoblĂą, che ha pubblicato un messaggio sui propri canali social per sottolinearne il valore simbolico e progettuale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Guidonia Montecelio 1937 Fc Official (@guidoniamontecelio1937fc) Verso un dialogo tra societĂ del territorio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - De Rossi in visita al Guidonia Montecelio: si lavora a una collaborazione con l’Ostiamare

In questa notizia si parla di: rossi - visita - guidonia - montecelio

#DeRossi fa visita al Guidonia Montecelio. Il club: "Giornata significativa" #ASRoma Vai su X

Un nuovo playground in arrivo a Guidonia Montecelio grazie al Bando “Illumina” di Sport e Salute Il Comune di Guidonia Montecelio ha ottenuto un importante finanziamento da 200.000 euro nell’ambito del Bando “Illumina” di Sport e Salute, destinato alla r - facebook.com Vai su Facebook

De Rossi fa visita al Guidonia Montecelio. Il club: “Giornata significativa”; Guidonia Montecelio, il colpo in difesa arriva dalla De Rossi; Guidonia Montecelio 1937: Fabrizio Lucchesi, ex Taranto, nuovo Direttore Generale. Conferme per lo staff tecnico in vista della Serie C.

De Rossi fa visita al Guidonia Montecelio. Il club: “Giornata significativa” - "Un incontro di cordialità che verrà replicato nel corso della stagione, per instaurare una collaborazione tra le due realtà", ha scritto il club laziale ... Segnala msn.com

Guidonia Montecelio, il colpo in difesa arriva dalla De Rossi - Il Guidonia Montecelio comincia a rinforzare le proprie selezioni giovanili in vista de campionati nazionali che dovrà affrontare nella prossima stagione. Si legge su gazzettaregionale.it