Giffoni Film Festival De Luca | C’è un ruolo devastante dei social

Le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ospite alla 55a edizione del Festival di Giffoni, dove il tema scelto è “Diventare umani”. “È molto difficile ‘essere umani’ per le giovani generazioni perché si sono determinate delle rotture generazionali. È diventato difficile trasmettere ai giovani quei valori profondi che hanno segnato la vita . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Giffoni Film Festival, De Luca: “C’è un ruolo devastante dei social”

In questa notizia si parla di: giffoni - festival - luca - film

Giffoni Film Festival, GIFFONI55: Qui si diventa umani - La 55ª edizione del festival si apre con ospiti d’eccezione: Bebe Vio, Nek, Giovanna Botteri e l’anteprima del film “Unicorni”.

Giffoni Film Festival si avvicina: dal 17 luglio al via la 55esima edizione - Giffoni riparte da ciò che lo rende unico: le storie, le persone, i sogni condivisi. Il 17 luglio prenderà il via la 55esima edizione del festival (in programma fino al 26 luglio): la giornata d’apertura segna l’inizio di un percorso fatto di ascolto, emozione e confronto, sempre a fianco dei giovani.

Giffoni Film Festival, due eventi speciali con PiperFilm e Netflix - Giffoni si prepara ad accendere i riflettori su due imperdibili eventi speciali in collaborazione con PiperFilm e Netflix, confermandosi ancora una volta crocevia del cinema capace di emozionare e coinvolgere le nuove generazioni.

VIDEO NM - Regione Campania, il presidente Vincenzo De Luca al Giffoni Film Festival https://ift.tt/C20n9lp Vai su X

Il nuovo film di #LucaGuadagnino è un thriller che sarà quasi sicuramente al prossimo Festival di Venezia, interpretato da #JuliaRoberts, #AyoEdebiri, #AndrewGarfield, Michael Stuhlbarg e Chloë Sevigny. Ecco trailer e trama di #AfterTheHunt, al cinema dal 1 Vai su Facebook

Giffoni Film Festival 2025, il programma della 55° edizione della kermesse per ragazzi; VIDEO NM - Regione Campania, il presidente Vincenzo De Luca al Giffoni Film Festival; Al via la 55ª edizione del Giffoni Film Festival tra anteprime e star internazionali.

Il Giffoni Film Festival arrivato alla sua 55esima edizione: ecco il programma - Tantissime opere tra lungometraggi, cortometraggi, fiction, animazione e documentari. Segnala globalist.it

Al Giffoni Film Festival in anteprima Blu, che voleva vestirsi come la Sirenetta - Il blu carpet è stato srotolato, lo sparabolle di sapone è pronto e le sale cinematografiche aperte gratuitamente al pubblico pure: oggi parte il «Giffoni film festival» ... Si legge su ilmattino.it