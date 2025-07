Milan | un mese al via ma la difesa è un cantiere aperto | Estupinan e…

17 luglio, 17 agosto. Manca ormai solo un mese al fischio d'inizio della nuova stagione rossonera, ma mancano i terzini: ecco Estupinan e. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it ¬© Pianetamilan.it - Milan: un mese al via, ma la difesa √® un cantiere aperto: Estupinan e‚Ķ

In questa notizia si parla di: mese - estupinan - milan - difesa

Estupinan un mese fa: ‚ÄúVoglio crescere, il Brighton mi ha dato libert√†‚ÄĚ - In una recente intervista rilasciata l'11 giugno, Estupinan, finito nel mirino del Milan, ha parlato del suo futuro

In esclusiva vi posso raccontare che nelle ultime ore ci sono stati dei contatti tra Milan e Brighton per Pervis Estupi√Ī√°n, 27 anni, terzino sinistro. Primi contatti diretti tra club per capire la fattibilit√† dell'operazione a livello economico. [ Matteo Moretto ] Lo prender Vai su Facebook

AC Ibra 1899 (@ACMilanFan03) Vai su X

A un mese dall'esordio il Milan non ha un terzino sinistro: da Estupinan a Brown, i nomi per la fascia; Milan su Pervis Estupinan per la fascia sinistra: prima offerta al Brighton, parte la trattativa; Milan: un mese al via, ma la difesa è un cantiere aperto: Estupinan e….

Milan, idea Pervis Estupinan per la fascia sinistra: contatti avviati con il Brighton - Il Milan cerca un nuovo padrone per la fascia sinistra e l'elenco dei profili valutati è lungo: l'ultimo a iscriversi è Pervis Estupinan . Riporta calciomercato.com

MERCATO | Milan-Estupinan, offerta ufficiale ?? Napoli-Lucca ora le firme | OneFootball - Il calciomercato è ufficialmente entrato nella sua fase più calda, con i club impegnati senza sosta per completare le rose il prima possibile. Scrive onefootball.com