Nuovi contenuti su EA Sports FC 25: la Sfida Creazione Rosa Incontri Principali di oggi (17 luglio) è disponibile per 7 giorni e richiede il completamento di 4 sfide. Completandola tutta otterrai un pacchetto Jumbo Premium Oro Prime. La sfida non è ripetibile. Ecco nel dettaglio tutti i requisiti. Prenota ora la nuova playstation 5 pro su amazon Incontri Principali Storici. Numero di sfide da completare: 4. Sfida 1 – Olympique Marsiglia vs Monaco. Premio: 1x Gold Players Pack Requisiti: Francia: Min 1 gioc.. Gioc. Campionato uguale: max 4. Rari: Min. 1 ogg. giocatore. Valutazione squadra: min 75. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 25, Incontri Principali Storici [17 luglio 2025]

