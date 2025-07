La selezione ufficiale per il Concorso Internazionale di Orizzonti Corti, parte integrante della 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, si è recentemente conclusa. La manifestazione, diretta da Alberto Barbera e prevista dal 27 agosto al 6 settembre 2025, presenterà un’ampia selezione di cortometraggi provenienti da tutto il mondo. In questa edizione, saranno disputati 14 cortometraggi in anteprima mondiale che concorreranno per il prestigioso Premio Orizzonti come miglior cortometraggio, oltre a un ulteriore film che sarà proposto Fuori concorso, anch’esso in anteprima globale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Venezia 82: selezione del concorso internazionale orizzonti corti