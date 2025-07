Monopattino travolto all’incrocio ragazzo gravissimo

Empoli, 17 luglio 2025 - Gravissimo scontro tra un monopattino e un furgoncino all'incrocio tra via Amendola e via Fucini. Da quanto appreso il ragazzo alla guida del monopattino stava viaggiando da via Amendola e avrebbe superato lo stop impattando con il Doblo che stava transitando sulla via principale, via Fucini. L'impatto è stato violentissimo con il giovane sbalzato prima contro il vetro del mezzo e poi contro il muro. Sul posto la Misericordia di Empoli, l'automedica e Pegaso. Notizia in aggiornamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Monopattino travolto all’incrocio, ragazzo gravissimo

