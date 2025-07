Toscolano si tuffa da una barca e urta l' elica | ferito un 19enne

Toscolano (Brescia), 17 luglio - Si tuffa da una barca che aveva il motore acceso, urta l'elica e si ferisce seriamente a una gamba. E' successo nel pomeriggio i giovedì 17 luglio 2025 a un turista di 19 anni, che ora rischia la parziale amputazione di un piede. L'incidente è accaduto poco dpo le 16 nel golfo di Maderno, vicinno all'attracco dei traghetti Navigarda. Il giovane, originario della Germania, a quando si è appreso era in compagnia di alcuni amici a bordo di un piccolo motoscafo a pochi metri dalla riva. Il ragazzo si è tuffato e per motivi in corso di accertamento è entrato a contatto con le eliche del motore, che l'hanno ferito a un piede. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

