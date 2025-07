Cavallari tracciato dai pagamenti elettronici | ecco come è stato catturato dopo evasione e fuga

Bologna, 17 luglio 2025 ‚Äď Dopo l‚Äô evasione e la fuga, Andrea Cavallari alla fine √®¬†stato catturato in Spagna, a Barcellona e poi a Lloret de Mar. Come? √ą stato tracciato dalle¬† spese con un carta elettronica di pagamento, intestata a un nome diverso dal suo individuato dagli investigatori. Andrea Cavallari, 26 anni di Bomporto (Modena),¬†√®¬†condannato per la strage di Corinaldo ed √® evaso dopo sei anni di carcere durante un permesso per la laurea a¬†Bologna il 3 luglio scorso. In una conferenza stampa ad Ancona del procuratore generale Roberto Rossi, con i carabinieri e la polizia penitenziaria, sono stati illustrat i i dettagli della cattura in Spagna, da parte della polizia spagnola, in un albergo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

¬© Ilrestodelcarlino.it - ‚ÄúCavallari tracciato dai pagamenti elettronici‚ÄĚ: ecco come √® stato catturato dopo evasione e fuga