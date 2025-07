Appiano Gentile Inter | la data per la ripresa degli allenamenti

Le ultime notizie di formazione Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter  su  infortunati  e tempi di recupero, probabili formazioni  in vista dei prossimi impegni, diffidati  e novità da Appiano Gentile. Dopo la fine della stagione, con l’eliminazione dal Mondiale per Club, la squadra è in vacanza. L’inizio del ritiro è in programma dopo il 24 luglio ad Appiano Gentile. Indice dei Contenuti. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Probabile formazione Inter. Squalificati Inter: chi salta il prossimo match. 🔗 Leggi su Internews24.com

