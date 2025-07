Terni Volley Academy svelato il calendario | debutto al PalaTerni ad inizio novembre

Un atteso debutto per il Terni Volley Academy, nuova realtà del territorio locale che parteciperà al prossimo campionato di Serie A3. Nel corso della giornata di oggi – giovedì 17 luglio – sono stati presentati i calendari delle tre divisioni (Superlega, A2 e A3). I rossoverdi esordiranno a. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - volley - academy - debutto

Terni Volley Academy, la Serie A torna in città dopo 45 anni: “Inseguiamo il sogno della Superlega” - Un drago verde su sfondo rosso come stemma identitario. La società Terni Volley Academy si è ufficialmente presentata nel corso del pomeriggio di oggi – giovedì 26 giugno – presso la sala conferenze del PalaTerni.

Terni Volley Academy, inizia il ‘sogno’ Serie A: tutti i possibili avversari dei rossoverdi - Un ‘sogno’ cominciato ufficialmente ieri – giovedì 26 giugno – per il Terni Volley Academy. La nuova realtà locale si è presentata agli organi dell’informazione presso la sala stampa del PalaTerni.

Terni Volley Academy, ufficializzati i tredici pallavolisti nella rosa rossoverde - La lega nazionale pallavolo ha ufficializzato le rose delle squadre che parteciperanno ai campionati di Serie A2 e A3, al termine della prima finestra di trasferimenti.

Presentato il calendario della Serie A3 Credem Banca: per la Domotek Volley esordio in Puglia; Terni Volley Academy, rossoverdi nel girone meridionale della Serie A3: tutte le avversarie; Terni Volley Academy, la Serie A torna in città dopo 45 anni: “Inseguiamo il sogno della Superlega”.

Terni Volley Academy: a Sabaudia il via all'avventura in A3, i 13 del roster - Il via nel weekend del 25 e 26 ottobre e la chiusura della prima fase tra 14 e 15 marzo. Da sporterni.it

Javier Martinez rientra in campo: la Terni Volley Academy punta alla A3 Pallavolo con una nuova energia - Il Ritorno di Javier Martinez: Nuove Speranze nel Mondo della Pallavolo Javier Martinez, un nome che risuona tanto nel panorama sportivo quanto in quello televisivo, è pronto a rientrare nel mondo del ... informazione.it scrive