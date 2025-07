Roma stop ai botti di Capodanno | vietati dal 1 dicembre al 31 gennaio

(Adnkronos) – Stop ai botti di Capodanno a Roma: vietati dal 1 dicembre al 31 gennaio. "Il divieto di possedere e utilizzare i fuochi d’artificio, nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 gennaio, su tutto il territorio comunale, è definitivo grazie all’approvazione da parte dell’Assemblea capitolina della delibera che va a modificare . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo piĂš amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai cosĂŹ vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: roma - stop - botti - capodanno

Internazionali Roma 2025, Musetti batte Medvedev dopo un lungo stop per pioggia - La lunga interruzione causa pioggia non scalfisce la concentrazione di Lorenzo Musetti  che supera Daniil Medvedev (n°11 Atp ed ex n°1) e strappa gli applausi della Grand stand arena degli Internazionali d’Italia.

Roma – Stop all’acqua per lavori tra Trionfale e Torrevecchia: disagi fino a domenica mattina - Acea sospende il servizio idrico nel XIV Municipio per interventi di manutenzione. CRONACA DI ROMA – SOSPENSIONE ACQUA.

UFFICIALE, intervento riuscito e lungo stop: salta Roma-Milan e non solo - È arrivato il comunicato sull’operazione svolta in queste ore in Finlandia che lo terrà fuori nei prossimi mesi, compreso l’inizio della stagione 2025/2026 Roma e Milan arrivano alla penultima partita della stagione con umori totalmente opposti.

Roma, stop ai botti di Capodanno: vietati dal 1 dicembre al 31 gennaio; Basta ordinanze anti-botti a Roma: stop definitivo ai fuochi d'artificio dal primo dicembre al 31 gennaio; Capodanno, le regole sull'uso di botti e petardi nelle cittĂ italiane.

Roma, stop ai botti di Capodanno: vietati dal 1 dicembre al 31 gennaio - "Il divieto di possedere e utilizzare i fuochi d’artificio, nel periodo compreso tra il 1° dicembre e il 31 genna ... msn.com scrive

Basta ordinanze anti-botti a Roma: stop definitivo ai fuochi d’artificio dal primo dicembre al 31 gennaio - Il divieto di 'sparare i botti' diventa permanente dal primo dicembre al 31 gennaio, entrando a far parte del Regolamento di Polizia Urbana ... Come scrive fanpage.it