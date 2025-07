VIDEO TUTORIAL | Supplenze scuola 2025 conferma docenti sostegno | come fare la domanda I passaggi spiegati

C'è tempo fino alle 14:00 del 30 luglio per la compilazione della domanda per le 150 preferenze. L'istanza, tra gli altri aspetti, presenta specifiche procedure per i docenti di sostegno, soprattutto per quanto riguarda la continuità didattica e le supplenze finalizzate al ruolo. L'articolo VIDEO TUTORIAL Supplenze scuola 2025, conferma docenti sostegno: come fare la domanda. I passaggi spiegati . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

supplenze - docenti - sostegno - domanda

