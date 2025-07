Com’è riuscito a uscire dall’Italia Scoperta choc su Andrea Cavallari l’evaso della strage di Corinaldo

Dopo due settimane di latitanza, la fuga di Andrea Cavallari si è conclusa nella mattinata di ieri in Spagna, a Lloret de Mar, rinomata località turistica della Costa Brava, a circa 75 chilometri da Barcellona. Quando gli agenti lo hanno fermato, indossava occhiali da sole, una t-shirt griffata e portava con sé soldi e documenti falsi. Nessuna arma, però. Solo una discreta dose di audacia e organizzazione, che non sono bastate a sottrarlo alla cattura. L’evasione era avvenuta il 3 luglio scorso, dopo la discussione della sua tesi di laurea all’Università di Bologna. Quel giorno, invece di rientrare nel carcere della Dozza dove stava scontando una pena di quasi 12 anni, Cavallari si era dileguato, approfittando del pranzo con i parenti per far perdere le proprie tracce nel centro storico della città. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: cavallari - andrea - riuscito - uscire

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari in fuga: il cellulare in cella e i contatti albanesi per evadere il giorno della laurea - CORINALDO Potrebbe essere fuggito in Est Europa Andrea Cavallari, il 26enne condannato in via definitiva per la strage di Corinaldo.

L’ultimo pranzo di Andrea Cavallari: brindisi e sorrisi, poi è sparito nel cuore di Bologna - Bologna, 8 luglio 2025 – Il pranzo in una saletta riservata, all’interno del bel locale di via Righi, ‘The man and the sea’, a due passi da via Indipendenza, ristorante con cucina marchigiana dove si servono piatti di pesce.

Andrea Cavallari fuggito dopo la laurea, l’appello del patrigno: “Rientra in carcere. Torna sui tuoi passi” - Bologna, 8 luglio 2025 – “ Ci voleva la scorta. Non dovevano farlo uscire da solo, è stato uno sbaglio”.

ULTIM'ORA - Dopo due settimane, giovedì è finita la fuga di Andrea Cavallari, il 26enne evaso lo scorso 3 luglio dal carcere di Bologna dove stava scontando una condanna a 11 anni e 10 mesi per la strage di Corinaldo. Gli agenti della Polizia Penitenziari Vai su Facebook

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari fermato dopo l'evasione: era a Barcellona; Andrea Cavallari, come è fuggito il condannato per la strage di Corinaldo: la discussione senza scorta, la fid; Strage di Corinaldo, 26enne condannato esce dal carcere per laurearsi e scompare.

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari fermato dopo l'evasione: era a Barcellona - Cavallari è riuscito a fuggire in Spagna dopo la discussione della tesi per la quale aveva avuto il permesso di uscire senza la scorta di polizia ... Segnala msn.com

Andrea Cavallari, le tappe della fuga verso la Spagna. “Trovato in hotel, aveva documenti falsi” - Si indaga sulla rete di sostegno che lo avrebbe aiutato a dileguarsi e nascondersi ... Da bologna.repubblica.it