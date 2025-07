Kolo Muani Juve piovono conferme sul futuro dell’attaccante del PSG | scelta ormai presa entro questa data ci saranno maggiori novità L’indiscrezione dalla Francia

Kolo Muani Juve, piovono conferme sul futuro dell’attaccante del PSG: gli ultimissimi aggiornamenti sul francese. Secondo quanto riportato da FootMercato, Randal Kolo Muani è atteso al centro sportivo del Paris Saint-Germain il prossimo mercoledì 23 luglio per riprendere la preparazione individuale. Questo segna un possibile ritorno del francese in squadra dopo il suo periodo in prestito alla Juventus nella scorsa stagione. Nonostante l’interesse continuo del calciomercato Juve, che sperava di riavere il giocatore a disposizione per la nuova stagione, al momento non ci sono sviluppi concreti in tal senso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kolo Muani Juve, piovono conferme sul futuro dell’attaccante del PSG: scelta ormai presa, entro questa data ci saranno maggiori novitĂ . L’indiscrezione dalla Francia

