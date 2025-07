Fondazione Enel nuovo comitato scientifico e sguardo all' estero

Fare impresa, puntando su formazione e ricerca scientifica. È l'obiettivo della Fondazione Enel, guidata da Flavio Cattaneo, che ha presentato il nuovo Comitato scientifico. Ne fanno parte rappresentanti di università di primo piano a livello mondiale, tra cui il Massachusetts Institute of Technology (MIT) e Harvard. " Tutte le evoluzioni economiche partono da una ricerca scientifica e le imprese che hanno basato il loro sviluppo sull'innovazione sono cresciute più delle altre ", ha sottolineato lo stesso top manager. E ancora: " Investire nella ricerca aiuta le aziende a crescere più delle altre, ma perché questo accada, occorre investire in essa, fornendo strumenti e risorse capaci di creare davvero sviluppo tecnologico e visione ".

