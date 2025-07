Trump tariffe tra 10% e 15% per 150 Paesi

Donald Trump intende scrivere a molte nazioni per stabilire un tasso unilaterale generalizzato, probabilmente del 10% o del 15%. "Avremo ben oltre 150 paesi a cui invieremo un avviso di pagamento ", ha detto ai giornalisti, secondo quanto riportano alcuni media Usa, tra cui Wsj, Politico e Bloomberg. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump, tariffe tra 10% e 15% per 150 Paesi

In questa notizia si parla di: trump - paesi - tariffe - politico

Gaza, il piano di Israele: presenza «a lungo termine» dell'Idf e abitanti verso i Paesi arabi (con il sì di Trump). I possibili scenari - «Distribuiremo il cibo, aiuteremo la gente di Gaza, sono affamati». Le parole di Donald Trump sigillano la strategia israeliana di ritorno nella Striscia.

Dazi, Casa Bianca: "Il 10% rimane per tutti i Paesi" | Von der Leyen: "Andrò da Trump solo per giungere a un accordo" - Il presidente americano ha aperto alla possibilità di aumentare le tasse per gli americani più ricchi

Gaza, il piano di Israele: presenza «a lungo termine» dell'Idf e abitanti verso i Paesi arabi (con il sì di Trump). I possibili scenari - «Distribuiremo il cibo, aiuteremo la gente di Gaza, sono affamati». Le parole di Donald Trump sigillano la strategia israeliana di ritorno nella Striscia.

? Trump annuncia l’invio delle “lettere sui dazi” e minaccia tariffe extra contro i Paesi BRICS. Donald Trump ha comunicato che da lunedì partiranno le “tariff letters” per avvertire i partner commerciali: le tariffe decolleranno ufficialmente il 1° agosto, salvo acc Vai su Facebook

Borse oggi, le news sui mercati e i dazi di Trump - la Repubblica Vai su X

Trump, tariffe tra 10% e 15% per oltre 150 Paesi; Guerra dei dazi, Trump annuncia lettere a Paesi Ue su tariffe; Trump e le mega-tariffe “politiche” contro il Brasile per aiutare l’amico Bolsonaro.

Trump: «Dazi del 10% o del 15% per oltre 150 Paesi, invieremo un avviso di pagamento»» - Donald Trump intende scrivere a molte nazioni per stabilire un tasso unilaterale generalizzato, probabilmente del 10% o del 15%. Da msn.com

Trump intende imporre dazi tra il 10% e il 15% a 150 Paesi - Donald Trump intende scrivere a molte nazioni per stabilire un tasso unilaterale generalizzato, probabilmente del 10% o del 15%. ansa.it scrive