Parma ottiene il riconoscimento dell’Hub Urbano

L’Hub Urbano di Parma è stato riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna e inserito nell’elenco degli enti che potranno accedere ai fondi regionali destinati allo sviluppo e alla qualificazione delle aree urbane. Il progetto si inserisce in un’azione strutturata, condivisa con il tessuto. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

In questa notizia si parla di: parma - urbano - ottiene - riconoscimento

Meldola ottiene il riconoscimento per l’hub urbano: un patto per rilanciare il centro storico e la vita di comunità ; Comunicato Regione: Commercio. Nascono i primi 63 hub urbani e di prossimità per ridare vita ai centri storici e ai borghi. La Regione ha accolto tutte le proposte di candidatura al riconoscimento nell'elenco regionale. A disposizione 14 milioni di euro per fina; Reggio Emilia e Parma tra le città più green premiate da Legambiente, il rapporto.

Parma, Forza Nuova contro Pizzarotti sul riconoscimento di bambini nati ... - Queste le parole su uno striscione firmato da Forza Nuova e apparso nella notte vicino a casa del sindaco di Parma Federico Pizzarotti, che il 21 dicembre ... Da huffingtonpost.it

Ecosistema urbano: Parma quarta in Italia per Legambiente - A incoronarla è il 24esimo rapporto Ecosistema urbano, lo studio di Legambiente e Ambiente Italia sulla salute dei capoluoghi di provincia italiani pubblicato in esclusiva oggi sul Sole 24 Ore. parma.repubblica.it scrive